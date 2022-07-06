Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії питання продовольчої безпеки, енергетики, та санкцій проти РФ

"Україна цінує все, що Ірландія вже зробила для того, щоб Росія відчула ціну своїх терористичних дій".

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, який уперше в історії українсько-ірландських відносин прибув з візитом в Україну.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Україна вдячна Ірландії за щиру підтримку суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, за підтримку наших європейських прагнень, а також наших людей, які були вимушені шукати за кордоном порятунку від бойових дій на українській землі", – сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ.

Президент нагадав, що з початку війни Росії проти України Ірландія скасувала візи для українських громадян, і наша країна завжди пам’ятатиме такий принциповий жест солідарності з боку ірландського народу.

"Наші ірландські друзі вповні розуміють загрози, створені цією російською війною проти України та проти всього демократичного світу", – зазначив він.

Співрозмовники також обговорили спільні відповіді на ці загрози, зокрема питання продовольчої безпеки, енергетики й підготовку нового, сьомого санкційного пакету щодо РФ.

"Україна цінує все, що Ірландія вже зробила для того, щоб Росія відчула ціну своїх терористичних дій", - наголосив президент.

Зеленський поінформував Мартіна про ситуацію на передовій, особливо на півдні та сході України, про фінансові й гуманітарні потреби нашої держави. Він також нагадав, що нещодавно Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо визнання злочинів російських окупантів в Україні геноцидом українського народу.

"Ми дуже цінуємо таке рішення й маємо працювати спільно з усіма країнами світу, які захищають міжнародний правопорядок, для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, для (встановлення. – Ред.) справедливості", – сказав він.

Сторони домовилися спільно працювати для того, щоб Україна швидше пройшла шлях від кандидата в члени Європейського Союзу до повноправного членства.

Крім того, співрозмовники обговорили необхідність здійснення вже зараз активної відбудови на тих територіях України, які були звільнені від окупантів. Зеленський подякував ірландській стороні за щиру зацікавленість проєктом відновлення нашої країни після російського вторгнення.

Нагадаємо, сьогодні до України прибув премʼєр-міністр Ірландії. Він, зокрема, вже відвідав деокуповану Київщину.

Раніше Ірландія заморозила російських активів на 1,72 млрд євро. Крім того, сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом, а сама країна підтримує заявку України на членство в Євросоюзі.