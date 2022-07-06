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У США випустили колекційну монету "Острів Зміїний"

Вартість сувеніру - $100.

У США випустили колекційну монету "Острів Зміїний"
Фото: whitehousegiftshop.com

У США випустили колекційну монету "Острів Зміїний", присвячену супротиву української армії у боях за острів із російськими окупантами.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

В описі монети вказана історія захоплення острова Зміїного росіянами. Також також згадується вже знаменита  фраза одного з захисників острова про напрям руху "російського воєнного корабля".

Вартість сувеніру - $100. Доставка в Україну та країни НАТО - безкоштовна. Зробити передзамовлення можна вже зараз, а відправка монети почнеться 30 вересня. 

Монета увійшла до колекції "Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства". Вона має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

Зазначається, що 20% прибутку від продажу монети буде спрямовано на допомогу українцям.

Як відомо, російські окупанти захопили Зміїний в перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон. 

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема – ракетні комплекси. 

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня ОК "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

Нагадаємо, в червні Втикан випустив спеціальну срібну монету, присвячену Україні.

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