Окупанти перекинули на Зміїний ракетні комплекси "Тор-М2" і "Панцир", – розвідка

Це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї північно-західної частини Чорномор’я.

Росія розмістила на острові Зміїному комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2", а, можливо, в майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки нашої держави", – цитує Скібіцького агентство УНІАН.

"Однозначна наша оцінка полягає в тому, що острів Зміїний – це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї північно-західної частини Чорномор’я", – сказав представник ГУР Міноборони.

Скібіцький наголосив, що не випадково саме з перших днів війни РФ захопила цей острів і почала встановлювати своє обладнання для контролю. Він підкреслив, що ідеологічно для них присутність на острові – це додаткова можливість контролювати територію України.

Як повідомляли, 2 травня біля острова Зміїний Збройні сили України знищили два ворожі катери типу "Раптор".

7 травня біля Зміїного українські військові підбили ворожий катер типу "Серна".

12 травня спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що українські військові моряки біля острова Зміїний пошкодили вороже судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров".