Резніков повідомив про продуктивну розмову з міністром оборони США: обговорили імплементацію ленд-лізу

За словами українського міністра, коаліція на підтримку України у боротьбі за незалежність міцнішає.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Сторони обговорили перспективи практичної реалізації ленд-лізу та рішення, ухвалені під час зустрічі міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн. Про це Резніков повідомив у твіттер.

"Коаліція на підтримку України у боротьбі за незалежність міцнішає. Разом ми переможемо", – написав український міністр.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Він зазначив, що цей крок є витратним, але "ховатися від агресії ще дорожче".

Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового озброєння та інших життєво необхідних матеріалів в Україну без бюрократії. Де-факто він дозволяє давати в оренду обладнання.

Закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту військово-промислового комплексу США.

Співробітництво в рамках ленд-лізу регулюватиметься міжурядовими договорами, деталі яких будуть оприлюднені. Акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

26 квітня на авіабазі ВМС США в Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони 40 держав. У промові на початку міністр оборони США Ллойд Остін назвав зустріч історичною, зазначивши, що її метою є допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів.