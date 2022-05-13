Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки острова Зміїний, результати обстрілів та затоплений десантний катер "Серна".

Про це повідомляється у Twitter компанії.

Зазначається, що 12 травня супутник зафіксував затоплений катер типу "Серна", біля якого – плавучий кран. Цей десантний катер український безпілотник "Байрактар" знищив 7 травня.

Біля плавучого крану та затонулого катера на супутникових знімках зафіксований також інший катер типу "Серна".

Фото: twitter.com/Maxar

Фото: twitter.com/Maxar

Нагадаємо, в британській розвідці вважають, що коли Росія зможе закріпитися на острові і розмістити там засоби ППО та крилаті ракети, то вона твердо контролюватиме північно-східну частину Чорного моря.

Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов наголосив, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно.