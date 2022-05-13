На Луганщині десантники збили російський вертоліт "Нічний мисливець"

У Луганській області бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ збили російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
Про це повідомляє командування ДШВ Збройних Сил України.
Цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.
"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", - зазначають десантники.
Нагадаємо, в 2016 році в Сирії розбився російський ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець", двоє людей загинули.
У Міноборони РФ тоді заявили, що вертоліт не збивали.