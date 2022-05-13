На Луганщині десантники збили російський вертоліт "Нічний мисливець"

Цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення танків та іншої броньованої техніки.

У Луганській області бійці підрозділу протиповітряної оборони 81-ї бригади десантно-штурмових військ збили російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Про це повідомляє командування ДШВ Збройних Сил України.

Цей ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

"Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт", - зазначають десантники.

Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Нагадаємо, в 2016 році в Сирії розбився російський ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець", двоє людей загинули.

У Міноборони РФ тоді заявили, що вертоліт не збивали.