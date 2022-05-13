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Окупанти в ​Рубіжному привласнили медичне обладнання з інфекційного відділення лікарні

На пропагандистському відео росіяни похизувалися, що нібито відкриють там шпиталь.

Окупанти в ​Рубіжному привласнили медичне обладнання з інфекційного відділення лікарні

В окупованому місті Рубіжне на Луганщині російські війська розграбували інфекційне відділення лікарні.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Кадирівці в окупованому Рубіжному привласнили собі найкраще інфекційне відділення області. Неосвічені вбивці, нібито випадково, знайшли «покинутий» корпус лікарні в Рубіжному та - о диво - вона виявилася нашпигована сучасним дороговартісним обладнанням та мала великі запаси іноземних ліків. Все це злі українці ховали від своїх громадян. Тож тік-токери відділення відновили - ремонт зробили, меблі завезли, електрику полагодили… нашим генератором. Вони реально думають, що всі навколо ідіоти?!", - написав він.

Гайдай зазначив, що окрім державної підтримки, інфекційне відділення протягом останніх років допомагали вдосконалювати багато міжнародних організацій.

"Ми працювали за багатьма напрямками від оснащеності до комфорту пацієнтів та лікарів. Без перебільшення, одне з кращих інфекційних відділень країни. На пропагандистському відео орки похизувалися, що відкриють там шпиталь. Насправді ж, вже демонтують обладнання аби вивезти в РФ. Все відновимо! А ви, російські дебіли, спочатку навчіться всім тим користуватися!", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше окупанти вивезли з Маріуполя до Росії частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

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