Ми входимо в нову довготривалу фазу війни, на нас чекають надзвичайно складні тижні, – Резніков

Санкції та збільшення іноземної допомоги Україні в перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси на успіх.

Найближчі тижні для українського спротиву проти Росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготривалу фазу.

План Кремля щодо капітуляції Україна за декілька днів після повномасштабного вторгнення провалився. Захисники і захисниці та весь український народ дали відсіч окупантам. Потім почався умовний період "до 9 травня", коли російські війська, що понесли величезні втрати, отримали поразку під Києвом і не змогли досягти жодної стратегічної цілі, змінили тактику. Після втечі з Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей ворог визначив собі нові цілі – захоплення півдня та сходу України. І цей план також зірвано, написав у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков.

"Таким чином, до 9 травня росія отримала стратегічну поразку – не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. Ми змусили її знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни", – повідомив міністр.

Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок та проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав.

"На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора", – наголосив Резніков.

Понад 1500 українських військових уже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

"Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти", – наголосив міністр.

Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-Міністр Денис Шмигаль, вся команда Офісу Президента під керівництвом Андрія Єрмака, дипломати на чолі з Дмитром Кулебою та багато інших людей цілодобово працюють, щоб пришвидшити та збільшити надходження допомоги. За словами Резнікова, є значні успіхи, але є і складнощі.

"Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на Азовсталі, в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі", – сказав міністр.

Резніков додав, що санкційний тиск на Росію та нарощування іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України.

"У цей надскладний період нам потрібна єдність, згуртованість, воля і терпіння", – підсумував голова оборонного відомства.