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На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, постраждало 17

Найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі.

На Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, постраждало 17
Фото: Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

У Харкові ніч була відносно спокійною, вчора вдень був приліт ракети по території Харківського аеропорту, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом доби внаслідок обстрілів Салтівки – 3 постраждалих.

Найбільших обстрілів окупантів зазнали Дергачі, двоє людей загинули, чотири поранені.

Росіяни пошкодили гуманітарний штаб, приміщення РАЦСу, частину поліклініки, будівля швидкої допомоги.

Фото: Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Троє постраждалих зафіксовано у Золочівській громаді, у Балаклії також 2 людини поранені.

Фото: Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

У селі Шебелинка Ізюмського району російський снаряд влучив у ангарну будівлю. Горіли покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. На жаль, загинули 3 людини, ще 5 постраждали. 

Фото: Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

На Харківському напрямку окупанти спроб наступу не робили. Тривають бої на Ізюмщині. 

Фото: Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Нагадаємо, 11 травня унаслідок обстрілу Харківської області загинула людина, обстріляли Дергачі та Малу Данилівку.

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