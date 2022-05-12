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Унаслідок обстрілу Харківської області є загиблий і поранені

Обстріляли Дергачі та Малу Данилівку.

Унаслідок обстрілу Харківської області є загиблий і поранені
Фото: скріншот

Минулої доби ворог не обстрілював Харків, однак від обстрілів потерпають населені пункти області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Сьогодні вранці ворог завдав рекетного удару по Дергачах.

У підсумку одна людина загинула, троє постраждали.

“Отже, вкотре наголошую, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою. Не перебувайте без потреби на вулиці і будьте обачні”, – йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що триває робота з відновлення критичної інфраструктури області. Зокрема, днями запустили газопостачання в семи селах Борівської громади.

Відновлюють газопостачання в районах Харкова та селах області, що постраждали від обстрілів. 

Триває видача гуманітарної допомоги населенню. За добу передали більш ніж 20 тисяч продуктових наборів. В області працює гуманітарна “гаряча лінія” 0800 301 415.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілу Лозової на Харківщині постраждала цивільна людина. Цієї ночі на Харківщині окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик Богодухівського району. Одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району. 

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