У Києві вночі згорів неробочий кінотеатр "Тампере", за право власності на який багато років тривають суди.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"11 травня о 23:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Героїв Севастополя, 44, що у Солом'янському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що у 3-поверховому неробочому кінотеатрі, розміром 50х20 м, у глядацькій залі на 1-поверсі виникла пожежа з поширенням на 2-й і 3-й поверхи.

12 травня о 00:54 пожежу на площі 350 кв. м рятувальники локалізували, а о 01:54 ліквідували.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронцями. Жертв і постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у січні 2020 року Верховний Суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду про повернення Києву права власності на будівлю кінотеатру "Тампере".

У 2016 році Київська місцева прокуратура звернулася в суд з позовом до департаменту з питань реєстрації КМДА; товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта-ПФ" про визнання недійсним свідоцтва про право власності на цілісний майновий комплекс "Кінотеатр "Тампере". У 2017 році Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури.

У 2018 році Апеляційний госпсуд скасував рішення суду першої інстанції і визнав право власності на кінотеатр "Тампере" за територіальною громадою Києва. Після чого ТОВ "Дельта ПФ" і Корпорації "Лексафін Бізнес С.А." оскаржили його. Відповідно, 13 січня 2020 року Верховний Суд залишив чинною постанову від 2017 року.

Згідно з інформацією києвознавця Семена Широчина, кінотеатр "Тампере" був побудований у 1967 році. Він спроєктований як двозальний, з великим залом на 808 місць і на 50 місць. До 1984 року кінотеатр називався "Відрадний", потім його перейменували на честь фінського міста-побратима. У 2008 році кінотеатр закрили, будівлю віддали в оренду на 5 років. Після цього кінотеатр не працював.