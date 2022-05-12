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В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори під час риття окопів

Артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України.

В Одесі бійці тероборони знайшли стародавні амфори під час риття окопів
Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

В Одесі бійці територіальної оборони під час проведення фортифікаційних робіт знайшли античні амфори.

По це повідомила 126 окрема бригада територіальної оборони міста.

"В одному зі структурних підрозділів бригади під час проведення фортифікаційних робіт військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори, датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.", - ідеться в повідомленні.

Рішенням командира 126 ОБр ТрО стародавні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до своєї колекції.

Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса

Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса

Нагадаємо, в березні на Дніпропетровщині, риючи окопи, тероборона знайшла горщик епохи бронзи.

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