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Дві людини загинули в результаті ДТП на столичній Троєщині

Автомобіль врізався у блокпост.

Дві людини загинули в результаті ДТП на столичній Троєщині
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС у Києві

Ввечорі 11 травня на вул. Радунський у Деснянському район Києва сталась смертельна ДТП, в якій загинули дві людини. 

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Автомобіль Ford Focus врізався в конструкцію тимчасового блокпосту на проїжджій частині дороги. 

Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструменту деблокували із понівеченого автомобіля тіла 2-х чоловіків. Їх передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин і обставин даної події.

Щоб попередити можливе займання, рятувальники провели змивання палива з проїжджої частини дороги.

Як раніше повідомлялось, на трасі Київ – Чоп поблизу Рівного зіткнулися бензовоз та автобус. Спочатку повідомлялось про 16 загиблих, але згодом їх кількість збільшилась до 26 осіб.

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