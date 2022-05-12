Дві людини загинули в результаті ДТП на столичній Троєщині

Ввечорі 11 травня на вул. Радунський у Деснянському район Києва сталась смертельна ДТП, в якій загинули дві людини.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Автомобіль Ford Focus врізався в конструкцію тимчасового блокпосту на проїжджій частині дороги.

Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструменту деблокували із понівеченого автомобіля тіла 2-х чоловіків. Їх передали слідчо-оперативній групі для встановлення причин і обставин даної події.

Щоб попередити можливе займання, рятувальники провели змивання палива з проїжджої частини дороги.

Як раніше повідомлялось, на трасі Київ – Чоп поблизу Рівного зіткнулися бензовоз та автобус. Спочатку повідомлялось про 16 загиблих, але згодом їх кількість збільшилась до 26 осіб.