На трасі Київ – Чоп зіткнулися бензовоз, автобус і легкове авто, повідомляють про 17 загиблих

На трасі Київ – Чоп поблизу Рівного зіткнулися бензовоз та автобус. Сімнадцятеро людей загинули. Про це повідомляє Суспільне.Рівне.

"Аварія відбулась приблизно о 19:30. За попередньою інформацією, біля села Ситне, поруч Радивилова, з бензовозом зіткнувся автобус, що здійснює міжнародні перевезення. Після зіткнення сталась пожежа", - йдеться в повідомленні.

Ще десяток людей отримали травми. Наразі траса перекрита для проїзду в напрямку Львова.

Нагадаємо, що Укрзалізниця попереджає про затримку низки потягів через обстріли з боку Росії. Наразі, зокрема, затримано поїзди на під'їзді до Львова.