На Донеччині та Луганщині знищили шість російських танків та пʼять артилерський систем

У тому числі три реактивні системи залпового вогню.

На Донеччині та Луганщині українські військові знищили шість російських танків та пʼять артилерський систем. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Операції обʼєднаних сил.

«Українські захисники знищили шість танків, пʼять артилерійських систем (з них три РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та девʼять автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10», - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом доби у Донецькій та Луганській областях сили ООС відбили дванадцять атак російських військових.

Нагадаємо, що сьогодні, третього травня, на Одещині українські захисники збили три російські ракети.