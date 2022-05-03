З Маріуполя окупанти депортували в РФ або «ДНР» майже 40 тисяч людей - міський голова Бойченко

Місцеве населення вивозять на околиці Росії, на Далекий Схід, або в Сибір

Відповідно до списків, які вже верифікували, із Маріуполя російські загарбники депортували в Росію або на окуповану частину Донецької області майже 40 тисяч людей. Про це заявив маріупольський міський голова Вадим Бойченко, передає Укрінформ.

«Ми вже верифікували списки тих, кого з Маріуполя депортували до Росії або так званої ДНР. Це майже 40 тисяч населення. Зараз вони вже почали ховати ці списки. На жаль, наразі у нас вже не дуже вдається все це верифікувати, але ми продовжуємо цю роботу», - сказав Бойченко.

За його словами, російські військові «місцеве населення вивозять на околиці Росії, на Далекий Схід, або в Сибір і там використовують їх на різних роботах».

Маріупольцям видають довідку переселенця і задіюють їх у принизливих роботах, тих, на яких не вистачає росіян. «Це має фашистську ознаку», - заявив Бойченко.