В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Битва за Курили
Битва за Курили
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська РФ обстріляли Авдіївський коксохім: мінімум 10 людей загинули, 15 дістали поранення

Росіяни точно знали, куди цілили. 

Війська РФ обстріляли Авдіївський коксохім: мінімум 10 людей загинули, 15 дістали поранення
Фото: Донецька ОДА

Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу", - написав він. 

За його словами, ці цифри не є остаточними та будуть уточнюватися.

"Кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили - робітники якраз завершили зміну і на зупинці чекали на автобус, який повинен був їх розвозити із заводу додому", - заявив він.

Кириленко зазначив, що "росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також