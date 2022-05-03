Війська РФ обстріляли Авдіївський коксохім: мінімум 10 людей загинули, 15 дістали поранення

Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Про це у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше 10 загиблих, 15 поранених - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Авдіївського коксохімічного заводу", - написав він.

За його словами, ці цифри не є остаточними та будуть уточнюватися.

"Кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили - робітники якраз завершили зміну і на зупинці чекали на автобус, який повинен був їх розвозити із заводу додому", - заявив він.

Кириленко зазначив, що "росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому".