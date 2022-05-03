Росія не дала евакуювати людей з Токмака, Бердянська, Василівки

Росія не дала евакуювати людей з Токмака, Бердянська та Василівки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ми підготували 50 автобусів для евакуації. Та коли стало зрозуміло, що більшість з Маріуполя не дадуть забрати, ми домовилися про те, що в Бердянську, Токмаці, Василівці ми заберемо наших запоріжців. Але, на жаль, протилежна сторона не дала можливості зупинитися жодному автобусу і забрати людей", - зазначив Старух.

До Запоріжжя прибувають колони з евакуйованими з Маріуполя та "Азовсталі". Усього з території заводу вдалося евакуювати 156 людей.