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Росія не дала евакуювати людей з Токмака, Бердянська, Василівки

Війська РФ не дали можливості зупинитися жодному автобусу і забрати людей.

Росія не дала евакуювати людей з Токмака, Бердянська, Василівки
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

Росія не дала евакуювати людей з Токмака, Бердянська та Василівки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

"Ми підготували 50 автобусів для евакуації. Та коли стало зрозуміло, що більшість з Маріуполя не дадуть забрати, ми домовилися про те, що в Бердянську, Токмаці, Василівці ми заберемо наших запоріжців. Але, на жаль, протилежна сторона не дала можливості зупинитися жодному автобусу і забрати людей", - зазначив Старух.

До Запоріжжя прибувають колони з евакуйованими з Маріуполя та "Азовсталі". Усього з території заводу вдалося евакуювати 156 людей.

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