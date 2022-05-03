Макрон дві години говорив з Путіним

Це перша розмова з моменту оприлюднення воєнних злочинів РФ у Бучі.

Президент Франції Емманюель Макрон провів двогодинні телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Вперше з моменту оприлюднення воєнних злочинів російської армії в Бучі Макрон зателефонував Путіну. Про це оголосили у Єлисейському палаці, пише Le Parisien.

Російська сторона повідомила, що Путін розповідав про позицію РФ у переговорах з Україною і запевняв, що Росія "відкрита до діалогу", попри "неготовність Києва до серйозної роботи".

"Із французького боку висловили занепокоєння проблемою гарантування глобальної продовольчої безпеки, що виникла. У цьому контексті Володимир Путін підкреслив, що ситуація в цьому питанні ускладнена насамперед через санкційні заходи західних країн, і наголосив на важливості безперешкодного функціонування глобальної логістичної і транспортної інфраструктури", – написала пресслужба Кремля.

Цієї суботи Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським.