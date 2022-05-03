Держдеп: "Заяви голови МЗС Росії щодо євреїв є найганебнішим проявом расизму"

Слова Лаврова та поведінка інших представників російської влади "зайвий раз доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися".

Речник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував внтисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про євреїв.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на брифінг Прайса.

Речник Держдепу зазначив, що заяви Лаврова про євреїв, у тому числі на адресу президента України Володимира Зеленського, є "найганебнішим проявом расизму, пропаганди й брехні".

Прайс висловився на підтримку заяви міністра закордонних справ Ізраїлю, який назвав висловлювання Лаврова такими, що "не можна пробачити та які викликають обурення".

Він також зауважив, що заява Лаврова та поведінка інших представників російської влади "зайвий раз доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися".

Нагадаємо, 1 травня Лавров дав інтерв'ю італійській телекомпанії Mediasat, в якому намагався виправдати військову агресію РФ проти України. Він заявив, що "найзапекліші антисеміти, як правило, - євреї", аби довести необхідність "денацифікації".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід у своєму Twitter написав, що "висловлювання міністра закордонних справ РФ – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв".

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 травня зазначив, що Росія "щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність". Він запитав, "Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію?".