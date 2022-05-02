Україна отримала від США вже 80% обіцяних гаубиць M777, - CNN

Понад 70 гаубиць M777 прибули в Україну. Як передає CNN, про це повідомив високопоставлений представник Пентагону.

"Понад 70 гаубиць M777 прибули в Україну, що становить близько 80% від загальної кількості - 90, які США зобов’язалися надати країні", - передають журналісти слова посадовця.

Наразі працювати на гаубицях М777 навчено понад 200 українських артилеристів, у тому числі група з 50 українців, які сьогодні планують завершити навчання.

«Ще понад 50» українців прибудуть на один із навчальних майданчиків за межами України «пізніше цього тижня», щоб почати навчання на гаубицях M777. Також 1 травня група з 20 українських військових розпочала «тижневий курс навчання» з БПЛА Phoenix Ghost, - додав чиновник.

Як ідеться в повідомленні CNN, за останні 24 години до Європейського регіону прибуло 13 рейсів американської служби безпеки для України. Ще 11 рейсів із США прибудуть до регіону протягом наступних 24 годин, повідомив чиновник.

Також було «23 поставки повітряним транспортом» з п’яти інших країн, які отримали «знову в регіонах за межами України» допомогу з безпеки для країни, додав чиновник.

Раніше представник Пентагону заявив, що більш ніж половина" із 90 гаубиць, які США направляють в Україну, вже у країні. 50 українців пройшли навчання на гаубицях, вони збираються повернутися в Україну та "навчити своїх товаришів".

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, українська армія піде у контрнаступ, щойно отримає обіцяну Заходом важку зброю. За його розрахунками, контрнаступу можна очікувати ближче до липня.

Нагадаємо, учора президент Зеленський чотири години говорив зі спікеркою Палати представників Конгресу США Пелосі про ленд-ліз, макрофінансову допомогу та санкції.