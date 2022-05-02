Фінляндія схвалить вступ до НАТО 12 травня, – ЗМІ

Рішення прийматимуть у два етапи.

Винищувач F-16 Королівських ВПС Данії під час церемонії посилення місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії на авіабазі Сау

Вранці 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявить, що підтримує вступ країни до блоку НАТО.

Про це пише видання iltalehti.fi з посиланням на джерела в уряді.

Президент оголосить про свою позицію з приводу НАТО до зустрічі парламентських груп партій о 14:00.

Оголошення призначено на 12 травня, оскільки того дня парламентські комітети вирішили обговорити доповідь про зовнішню та безпекову політику.

Рішення Фінляндії подати заявку на членство в НАТО прийматимуть у два етапи.

Нііністьо спочатку заявить про своє схвалення приєднання до блоку, а текст заявки, який вже готовий, затвердять парламентські групи. Вони не будуть обговорювати її повторно, заявку не виноситимуть на голосування.

Її мають передати до НАТО дуже швидко, зазначає видання.

Зазначимо, конституція Фінляндії визначає, що президент керує зовнішньою політикою країни та політикою безпеки разом з урядом.

Нагадаємо, що після повідомлень Фінляндії та Швеції про можливе приєднання до НАТО в Росії почали погрожувати країнам підвищенням цін і податків, посиленням напруження вздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".