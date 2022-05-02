У Бєлгородській області знову пролунали вибухи

Губернатор не навів жодних деталей, але стверджує, що нічого не зруйновано.

Вночі 2 травня в російській Бєлгородській області місцева влада знову заявила про вибухи. Бєлгородський губернатор Гладков у своєму Telegram поскаржився, що прокинувся від звуків розривів близько другої години.

Він стверджує, що "потерпілих та руйнувань" немає. Що саме вибухнуло – не уточнив.

Учора в Бєлгородській області загорівся обʼєкт Міністерства оборони Росії.

Пожежі в цій та іншіх прикордонних з Україною областях виникають останнім часом напрочуд часто. Минулого тижня влада Бєлгородської, Курської та Воронезької областей заявила про вибухи і пожежі. У Бєлгородській області спалахнув склад боєприпасів.

1 квітня в Бєлгородській області відбулася пожежа на нафтобазі. 29 березня біля Бєлгорода на складі раптово почали детонувати боєприпаси.

Також у квітні пожежа відбулася на великій нафтобазі в Брянську "Транснафта Брянськ Дружба", що неподалік кордону з Україною. "Транснафта-Дружба" має у підпорядкуванні нафтопровідну магістраль "Дружба", що постачає нафту з Росії до Європи.

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи Михайло Подоляк написав, що тепер ці області "також починають вивчати таке поняття, як "демілітаризація".

Пояснити надзвичайні події на російських складах, за словами Подоляка, дуже просто: якщо росіяни почали масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово чавити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовують склади у своїх областях, то "рано чи пізно борги доведеться повертати".

Він також сказав, що Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць, і що світ визнає це право.