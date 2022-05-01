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МЗС: Від російського режиму зараз відхрещюються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу

МЗС РФ схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі.

МЗС: Від російського режиму зараз відхрещюються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі "покликали" в Україну, аби відволікти від евакуації цивільних з Маріуполя.

У МЗС України відреагували на ці слова, наголосивши, що як би не намагалися в Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів злочинів Росії проти України. 

"МЗС РФ схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається, не подобається — а Москві доведеться змиритися з новою реальність: Україна може зателефонувати «найрозкрученішому представнику всього світу», а Росія - ні. Від російського режиму зараз відхрещюються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу. Як би не намагалися в Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України. Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії", - написав у фейсбуці спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона.Шановні колеги з російського МЗС, наступного разу не забувайте про творчий колектив «загони Путіна»", - додав він.

Нагадаємо, голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів із гуманітарною місією. Разом із колегами з ООН у справах біженців Джолі займається організацією їм допомоги.

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