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Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани"

Голлівудська акторка прибула до Львова з гуманітарною місією.

Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани"
Фото: скрин відео

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів із гуманітарною місією. Разом із колегами з ООН у справах біженців Джолі займається організацією їм допомоги.

Відео із кав’ярні "Львівські круасани" 30 квітня поширило музичне видання slukh.media.

"Субота, Львів, кав’ярня, Анджеліна Джолі. Так, вам не здалося", – йдеться в дописі до відео.

Джолі є послом доброї волі Управління ООН у справах біженців. Ще 30 травня 2014 року Анджеліна Джолі зізналася, що молиться за мир і єдність в Україні. 

"Я так переживаю, ми обоє в родині переживаємо і молимось, аби в Україні був лад, аби ви були єдині. Знайте, я з вами. Я переживаю і молюся", – сказала вона в одному з інтерв’ю.

У пізнішому інтерв'ю вона заявила: "Я сподіваюся, мені не доведеться знімати про Україну кіно, подібне до «Країни крові та меду», яке я знімала про Боснію. Я щиро бажаю Україні, щоб ваша історія була менш кривавою і більш щасливою і, зрештою, щоб у вас нарешті настав лад".

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії Анджеліна Джолі підтримала Україну. Разом з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців вона займається організацією допомоги українським біженцям.

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