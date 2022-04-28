Війська РФ вивезли з Маріупольського художнього музею оригінали Куїнджі та Айвазовського

Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталі Капусниковою. Вона знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки.

Серед пограбованих речей є картини Архипа Куїнджі («Червоний закат», «Осінь», «Ельбрус»), картина Айвазовського («Біля берегів Кавказу»), три іунікальні ікони (Ісус Христос Пантократор, Богоматір із немовлям, Іоан Хреститель) та інші шедеври української культури.

Нагадаємо, наразі задокументовано 242 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України.