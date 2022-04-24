59-та Венеційська бієнале оголосила переможців

Венеційська бієнале - 2022 оголосила переможців. Офіційні нагороди вручили під час церемонії відкриття.

Золотого лева за найкращий національний павільйон отримала Великобританія, яка представила художницю Соню Бойс з проєктом “Відчути її шлях”.

Спеціальну відзнаку отримала Франція (Зінеб Седіра з проєктом “У мрії немає назв”) та Уганда, яка цього року вперше представила павільйон у Венеції (Акає Керунен та Коллін Секаджуго з проєктом “Вони мріють вчасно”).

Золотого лева за найкращу участь у міжнародній виставці “Молоко мрій” отримала американська художниця Сімона Лі.

Срібного лева, яким відзначили перспективного молодого учасника виставки «Молоко мрій», присудили Франко-Ліванському художнику Алі Черрі.

Крім цього, журі вирішило присудити дві спеціальні відзнаки таким учасникам: Лінн Хершман Лісон (США) та Шувінай Ашуна (Нунавут, Канада).

За рекомендацією кураторки 59-ї Венеційської бієнал Сесілії Алемані, рада бієнале під головуванням Роберто Чикутто також присудила двох Золотих левів “за життєві досягнення” німецькій художниці Катаріні Фріч і чилійській художниці Сесілії Вікуньї.

У журі 59-ї Венеційської бієнале увійшли Адрієн Едвардс (США) - президент журі, Лоренцо Джусті (Італія), Джульєта Гонсалес (Мексика), Бонавентура Со Бедженг Ндікунг (Камерун), Сюзанна Пфеффер (Німеччина).

Нагадаємо, цьогоріч, вперше за історію Венеційської бієнале, на ній представили ромське мистецтво. Творчість ромської художниці Малґожати Мірги-Тас представив Польський павільйон.