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Міністри культури з понад 20 країн світу відвідали Український павільйон на Венеційській бієнале.

Це було ініціативою міністра культури Італії Даріо Франческіні.

Міністри культури з більш ніж 20 країн світу висловили солідарність з Україною на Венеційській бієнале.

Про це повідомили у Міністерстві культури України.

Вони, за ініціативи міністра культури Італії Даріо Франческіні, відвідали Український павільйон.

t.me/mkipu
t.me/mkipu

Нагадаємо, Венеційська бієнале відкриється 23 квітня. У цей же день відкриється український павільйон, який працюватиме до 27 листопада. Щомісяця там планують показувати сучасні роботи українських митців, які відтворюватимуть реалії війни в України.

Венеційська бієнале La Biennale di Venezia – одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два непарні роки у Венеції. У межах бієнале проводяться також Венеційський кінофестиваль та Венеційський фестиваль архітектури. Україна бере участь у Венеційській бієнале із 2001 року.

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