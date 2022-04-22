Святослав Вакарчук презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя.

“У римах і мелодії, у натхненні і творчості – про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його оборонцям. “...Доки над гордим Азовом сонце встає” тримається місто Марії”, – зазначає Телеграм-канал окремого загону спеціального призначення “Азов”.

Нагадаємо, трек Hey Hey Rise Up, який британський гурт Pink Floyd випустив уперше за 28 років, присвятили Україні. У пісні використано семпл з вокалом Андрія Хливнюка з реміксу "Червоної калини".