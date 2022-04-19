Український фільм «Памфір» покажуть у параллельній программі Канн

Повнометражний ігровий фільм українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір» став одним із 23 ігрових фільмів з усього світу, які відібрали до участі в 54-му Двотижневику режисерів, паралельній програмі 75-го Каннського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться з 18-го по 27-ме травня 2022 року. Про це стало відомо з оприлюдненої програми.

«Памфір» - історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Дія відбувається на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки. Памфір повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Коли його син влаштовує підпал в молитовному домі, Памфір змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотніми наслідками.

“Памфір” створений у копродукції України, Франції, Польщі та Чилі. Девелопмент проекту здійснювався за підтримки Українського Культурного Фонду.

“Двотижневик режисерів” – програма Каннського кінофестивалю, що існує з 1969 року, та за цей час стала майданчиком для прем’єр фільмів видатних режисерів, які глибоко вплинули на сучасний кінематограф і зробили значний внесок у еволюцію його мови, зокрема Вернера Херцога, Райнера Вернера Фассбіндера, Джорджа Лукаса, Мартіна Скорсезе, Джима Джармуша. Серед учасників програми цього року - фільми режисерів Алекса Гарленда, П’єтро Марчелло, Міа Хансен-Лове, Ніколя Парізер, Аліса Уінокур та ін.

«Прем’єра дебютного фільму українського автора в програмі Двотижневик режисерів в компанії з такими видатними митцями є значним досягненням, а також важливою першою сходинкою в прокатному житті фільму у світі. Цей результат став можливий завдяки неймовірній міжнародній команді нашого проєкту та став прикладом успішної ко-продукції», — зазначає продюсерка стрічки «Памфір» Олександра Костіна.

Реліз фільму запланований на 2022 рік.

Нагадаємо, єдиним українським фільмом, відібраним до конкурсної програми Канн, стала стрічка «Бачення метелика» Максима Наконечного - її покажуть у секції «Особливий погляд».