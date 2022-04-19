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Війська РФ зруйнували в Україні вже 200 об'єктів культурної спадщини

Продовження програми «Велика реставрація» - один з урядових пріоритетів.

Війська РФ зруйнували в Україні вже 200 об'єктів культурної спадщини
Фото: delo.ua

На сьогодні зафіксовано 200 об’єктів культурної спадщини України, зруйнованих російськими агресорами. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Телеграм каналі.

«Російські війська свавільно руйнують нашу культурну спадщину: церкви, синагоги, музеї, пам’ятники, театри. МКІП вже зафіксувало 200 об’єктів руйнувань культурної спадщини, і ці цифри не є кінцевими», - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупанти продовжують воєнні злочини проти української спадщини, намагаючись стерти українську історію та ідентичність. Знищити українську культуру – одна з їхніх стратегічних цілей в цій війні.

«Але ми витримаємо, як витримували та боролися наші предки. А також розпочнемо відновлення. Тому наразі продовження роботи програми «Велика реставрація» є пріоритетом для міністерства», - наголосив Ткаченко.

Він зазначив, що тривають перемовини з міжнародними колегами щодо створення загальноєвропейського фонду на відновлення фінансування для програми «Велика реставрація».

«Після перемоги України росія обов’язково виплатить репарації за скоєне нею зло. За знищені міста, містечка та селища, а також за зруйновані об’єкти культурної спадщини», - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, уряд Чехії виділив більш ніж 80 тис. євро для музеїв України.

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