Презентовано об’єднаний бренд української культури “Ukraine Now and Forever”, символом якого став соняшник

“Сонях для українців – це не просто рослина. Це символ процвітання України та нашої єдності".

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та партнерами запускають проєкт “Ukraine Now and Forever”.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

У його межах презентують об’єднаний бренд української культури в світі “StandWithUkraine”.

“Сонях для українців – це не просто рослина. Це символ процвітання України та нашої єдності. Адже його стиглі зернини міцно об’єднанні між собою у єдине коло. Також це історія про емоції українців та про увагу до нас світу. Соняшник фокусує увагу. Це зараз потрібно і Україні”, – йдеться у повідомленні.

Люди з усіх країн можуть допомогти задля припинення війни, варварськи розпочатої росіянами на території України, та утвердження миру в нашій країні.

Автор айдентики проєкту – Даніель Скріпнік, український художник.

Проект “Ukraine Now and Forever” обʼєднає різні ініціативи та представить світу українську культуру і мистецтво у своїй самобутності та розмаїтті.

“Використовуйте айдентику та закликайте світ #StandWithUkraine”, – зазначили у Мінкультури.