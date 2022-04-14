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Уряд Чехії виділив більш ніж 80 тис. євро для музеїв України

Гроші підуть на матеріали за списком, складеним українськими музейниками.

Уряд Чехії виділив більш ніж 80 тис. євро для музеїв України
Міністр культури Чехії Мартін Бакса
Фото: thecesko.cz/

Міністерство культури Чехії виділило більш ніж 80 тис. євро на допомогу українським музеям. Про це повідомив міністр культури Чехії Мартін Бакса в інтерв’ю "Радіо Україна" у Празі.

“Це понад два мільйони крон з наших ресурсів, побачимо, скільки постраждалих предметів (мистецтва. - Ред.) покриє ця сума, і відповідно розглянемо допомогу подальшу”, - сказав міністр.

Він також зауважив, що допомога базуватиметься на списку конкретних прохань, сформульованих українською стороною - в основному це пакувальний матеріал для порятунку українських колекцій. Чеський національний музей закупить погоджені урядом предмети, а потім організує транспортування в Україну - така схема вже використовувалась під час допомоги культурним інституціям Сирії.

Комунікація з українськими музейниками відбувається через посла України в Чехії Євгена Перебийніса. 

Чехія також запропонувала українським музеям потужності чеських консерваційно-реставраційних майстерень і приміщення, де можна зберігати речі. Утім, за словами міністра, на цей час українські музеї не планують вивозити колекції за кордон. 

Нагадаємо, згідно з даними, оприлюдненими Секретаріатом ЮНЕСКО, до 31 березня російські війська в Україні пошкодили або зруйнували 53 об'єкти культури

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