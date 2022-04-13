5,6 млн грн, що залишились після відновлення костелу Св.Миколая, передадуть ЗСУ

Гроші на ремонт костелу після пожежі збирали через благодійні внески.

5,6 млн гривень з рахунку Фонду костелу Св. Миколая в Києві передадуть на потреби українських військових формувань. Про це повідомила юридична компанія “Міллер”, яка взяла на себе відповідальність за контроль над статусом виконання робіт під час ремонту костелу.

У повідомленні зазначається, що завдяки внескам українського бізнесу роботи в костелі завершили ще наприкінці січня, тому гроші, що залишилися, вирішили спрямувати на підтримку військових.

Благодійний фонд імені Олексія Ставніцера, що отримає вказану суму, зокрема забезпечує ЗСУ на передовій бронежилетами та касками, а також надає гуманітарну допомогу цивільним під час війни.

"Наша компанія готова супроводжувати проєкти щодо відновлення інфраструктури України, що постраждала внаслідок збройної агресії Росії", — додають в організації "Міллер".

Нагадаємо, пожежа у київському костелі Св. Миколая сталась увечері 3 вересня. За офіційною версією причиною займання стало коротке замикання в органі.