Вартість робіт становила 21,5 млн гривень, її покрили за рахунок благодійних внесків.

31 січня завершили протиаварійні роботи у костелі Святого Миколая в Києві, де 3 вересня сталась пожежа.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

На протиаварійні роботи витратили 21,5 млн гривень, вартість усіх робіт покрили завдяки благодійним внескам, у тому числі від великих бізнесів.

Про це повідомив засновник юридичної компанії "Міллер" та член робочої групи Масі Найєм.

"Одразу після пожежі, що сталася в Костелі 3 вересня 2021 року, 21 український бізнесмен повідомив, що готовий профінансувати подолання наслідків такої пожежі. Міністерство культури та інформаційної політики 14 вересня 2021 року утворило робочу групу з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт архітектури національного значення Костел Святого Миколая. Мене як представника бізнесу включили до складу робочої групи", – написав Найєм на своїй сторінці у Facebook.

Наступним етапом буде реставрація костелу, яку планують завершити до 1 червня цього року. Після цього будівлю віддадуть у користування парафії Святого Миколая.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Протиаварійні роботи в костелі стартували на початку грудня. Планувалося, що компанія "Укрспецреставрація" за два місяці має укріпити вікна, відремонтувати підлогу, очистити будівлю від сажі, відремонтувати системи опалення, електропостачання та освітлення, пожежогасіння, встановити захисні сітки та демонтувати навісні аварійні елементи.

Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі становила 19,5 млн грн.

Костел святого Миколая – римо-католицький костел у Києві, один з двох, побудованих у місті до 1917 року. Розташований у центрі на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу будинку органної та камерної музики.

До пожежі в костелі розташовувалася державна організація "Національний будинок органної та камерної музики України".

3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність Католицької церкви, і уряд погодився це зробити.

На відновлення костелу в Києві, за підрахунками Мінкультури, знадобиться 75 млн гривень.