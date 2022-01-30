"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце
У канцелярії президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
ГоловнаКультура

Помер актор Леонід Куравльов

Артист хворів на пневмонію.

Помер актор Леонід Куравльов
Фото: showbiz.24tv.ua

У віці 85 років з життя пішов один з найвідоміших радянських акторів Леонід Куравльов.

Про це повідомили в Союзі кінематографістів Росії, пишуть російські ЗМІ.

Смерть актора підтвердив його син Василь. 

На початку січня артиста госпіталізували до лікарні у Комунарці. Як повідомляв його син, актору зробили тест на коронавірус, який показав негативний результат, тоді лікарі почали лікувати його від пневмонії.

Через два тижні пневмонію у артиста вилікували, але у підсумку надали паліативний статус і вирішили перевести в хоспіс.

Куравльов зіграв у 200 фільмах, його найвідоміші ролі були у кінострічках “Вій”, “Афоня” і “Іван Васильович змінює професію”.

Зазначимо, актор у 2014 році підписав листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також