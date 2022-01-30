Помер актор Леонід Куравльов

У віці 85 років з життя пішов один з найвідоміших радянських акторів Леонід Куравльов.

Про це повідомили в Союзі кінематографістів Росії, пишуть російські ЗМІ.

Смерть актора підтвердив його син Василь.

На початку січня артиста госпіталізували до лікарні у Комунарці. Як повідомляв його син, актору зробили тест на коронавірус, який показав негативний результат, тоді лікарі почали лікувати його від пневмонії.

Через два тижні пневмонію у артиста вилікували, але у підсумку надали паліативний статус і вирішили перевести в хоспіс.

Куравльов зіграв у 200 фільмах, його найвідоміші ролі були у кінострічках “Вій”, “Афоня” і “Іван Васильович змінює професію”.

Зазначимо, актор у 2014 році підписав листа на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну.