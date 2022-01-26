ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
ГоловнаКультура

У Верховній Раді відкрилась виставка «Натхненні Пінзелем у Годовиці»

Мета виставки – привернути увагу до аварійного стану костелу Всіх Святих у Годовиці.

Фото: facebook.com/culture.lviv.oda

У Верховній раді відкрилась виставка «Натхненні Пінзелем у Годовиці». Її мета - привернути увагу до пам‘ятки національного значення, костелу Всіх Святих у Годовиці, який перебуває в аварійному стані.

Костел Всіх Святих у селі Годовиці Пустомитівського району Львівської області - архітектурна перлина пізнього бароко. У будівництві цього храму брали участь всесвітньовідомі майстри: архітектор Бернард Меритин та скульптор Іоан Георгій Пінзель. Вівтар костелу, створений Пінзелем, став окрасою виставки в Луврі у 2012 році.

Фото: надано Ростиславом Тістиком

Виставка «Натхненні Пінзелем в Годовиці» стала підсумком однойменного мистецького пленера, який відбувся у серпні 2021 року у межах культурно-мистецького проєкту «Під Зорею Пінзеля» за участі Анатолія Криволапа, Любомира Медвідя, Василя Бажая та інших художників. На виставці представлені роботи, присвячені костелу Всіх Святих у Годовиці.

Фото: надано Ростиславом Тістиком

У стінах Верховної Ради України виставка пробуде до 28 січня 2022. Виставка відбулась за підтримки народного депутата Ростислава Тістика. Організатори експозиції - ГО «Арт-студія Івони Лобан» та департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Нагадаємо, напередодні католицького Різдва у Верховній Раді відбувся концерт Kyiv Symphony Orchestra. Музиканти виконали "Щедрик" і Другу симфонію Максима Березовського. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також