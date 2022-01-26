Одна з постраждалих на мітингу ФОПів отримала переломи передпліччя і трьох ребер

У результаті сутичок під Верховною Радою, що трапилися вчора на мітингу ФОПів, 18 правоохоронців отримали тілесні ушкодження, зокрема переломи, черепно-мозкові травми і хімічні опіки очей.

Серед учасників акції відомо про трьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Одна з жінок, яка перебувала в натовпі мітингувальників, отримала перелом передпліччя та трьох ребер. Такі деталі вчорашніх сутичок оприлюднили на сайті Національної поліції.

"Окрім того, на сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку. Ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду. Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції", – зазначили правоохоронці.

Поліцейські додали, що під час заходу деякі учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських та потрапити на територію Ради. Вони влаштували штовханину, застосовували сльозогінний газ, палили файєри і димові шашки, кидали у бік правоохоронців каміння та інші предмети.

Найактивнішних порушників – 63 людини – затримали. З них ФОПами виявилися 38 людей, ще пʼятеро були ними, але припинили діяльність, інші підприємцями не були. Усіх затриманих уже відпустили.

За фактами подій біля Верховної Ради України слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Також після повідомлення про оточення мітингарями знімальної групи телеканалу відкрили провадження за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Нагадаємо, ФОПи вийшли на черговий протест із вимогою скасувати обовʼязкове використання касових апаратів для окремих груп підприємців, що набуло чинності з цього року. Мітинг від початку був мирним, однак близько 15 години, коли нардепи завершували пленарну роботу, почалися зіткнення.

Протестувальники намагались штурмувати парламент, силовики стали чинити їм опір. Сьогодні біля будівлі Верховної Ради ще до початку засідання правоохоронці встановили паркан. Учасників мітингу менше, ніж було вчора – близько 100.