Служба безпеки України встановила мережу псевдомінерів, які здійснили серію анонімних повідомлень на Черкащині. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, замовлення щодо мінування різних об’єктів виконував студент-першокурсник одного з місцевих коледжів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини.

Зловмисник також створив власний телеграм-канал, на якому розміщував фото та відео матеріали про результати "замінувань", а також отримував замовлення на нові об’єкти. За версією слідства, через цей канал хлопець отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання.

СБУ провела обстеження вказаних в повідомленнях приміщень та прилеглих територіях, але не виявила жодних вибухових предметів та речовин.

Зазначається, що згодом правоохоронці встановили особу псевдомінера й затримали його в навчальному закладі. Він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях. За його словами, такими діями він хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за "замовлення" мінувань.

У СБУ зазначили: до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об’єктів соціальної сфери.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі за фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Перевіряється факт причетності вказаних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила студента Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, який за допомогою спецслужб Росії "замінував" коледж. Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу.

На початку 2022 року в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. Днями аноніми також заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя.