ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Білоруські "кіберпартизани" зламали сервер залізниці, щоб не пустити російські війська в країну
Білоруські "кіберпартизани" зламали сервер залізниці, щоб не пустити російські війська в країну
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ викрила на Черкащині мережу псевдомінувань, яку координували з Росії

Замовлення щодо мінування різних об’єктів виконував студент-першокурсник одного з місцевих коледжів.

СБУ викрила на Черкащині мережу псевдомінувань, яку координували з Росії
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України встановила мережу псевдомінерів, які здійснили серію анонімних повідомлень на Черкащині. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, замовлення щодо мінування різних об’єктів виконував студент-першокурсник одного з місцевих коледжів. Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торгівельно-розважальні центри Черкащини.

Зловмисник також створив власний телеграм-канал, на якому розміщував фото та відео матеріали про результати "замінувань", а також отримував замовлення на нові об’єкти. За версією слідства, через цей канал хлопець отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання.

СБУ провела обстеження вказаних в повідомленнях приміщень та прилеглих територіях, але не виявила жодних вибухових предметів та речовин.

Зазначається, що згодом правоохоронці встановили особу псевдомінера й затримали його в навчальному закладі. Він зізнався у вчинених анонімних повідомленнях. За його словами, такими діями він хотів збільшити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток за "замовлення" мінувань.

У СБУ зазначили: до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об’єктів соціальної сфери.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі за фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Перевіряється факт причетності вказаних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила студента Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, який за допомогою спецслужб Росії "замінував" коледж. Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу.

На початку 2022 року в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. Днями аноніми також заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також