У Сумах п'яний чоловік "замінував" потяг і спостерігав біля вокзалу, що з цього буде

До поліції надійшло анонімне повідомлення з мобільного телефону про те, що в одному з вагонів пасажирського потяга, який прибуває на станцію Суми, закладено вибухівку та станеться вибух.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Коли потяг ще лише наближався до перону станції, на платформах та поблизу будівлі вокзалу вже працювали правоохоронці, відтісняючи пасажирів та зустрічаючих на безпечну відстань. Також терміново прибула слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехніки, поліцейські кінологи, рятувальники та екстрена медична допомога.

За результатами обстеження вибухових речовин у потязі не виявили.

Паралельно з оглядом пасажирського поїзда правоохоронці почали встановлювати особу, яка здійснила завідомо неправдиве повідомлення.

Невдовзі зловмисника було знайдено. Ним виявився 42-річний житель обласного центру.

"Чоловік того вечора знаходився неподалік від залізничного вокзалу, де разом із приятелем вживав алкоголь. В одного з чоловіків виникла думка таким чином «пожартувати», та подивитися, що з того буде. Тож він зателефонував до поліції й повідомив, що сам у вагон «заклав немаленьку таку вибухівку». Після здійснення дзвінка зловмисник залишився неподалік від вокзалу та здалеку спостерігав за всім, що відбувається", – розповіли в поліції.

Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі дії тривають. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, з початку року в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. 21 січня аноніми заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя. СБУ каже, що за цим стоять російські спецслужби, які прагнуть розхитати ситуацію в Україні.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський також вважає, що псевдомінування влаштовують для поширення паніки.