Міністр оборони України також запевнив у повній готовності ЗСУ до оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про готовність зустрітися з російським колегою Сергієм Шойгу в рамках міжнародних перемовин та за участі партнерів.

Про це він повідомив у кулуарах парламенту після зустрічі з главами депутатських фракцій та груп 25 січня.

"Якщо раптом в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі чи на майданчику в Мюнхені за участю наших партнерів, міністрів оборони Сполучених Штатів, Обʼєднаного Королівства та Північної Ірландії, запропоновано зустрітися – я буду готовий зустрітися", – зазначив він.

Резніков запевнив, що Збройні сили Україні абсолютно укомплектовані, готові до виконання завдань, їхній морально-психологічно стан чудовий, озброєння достатньо, вони захищають державу грамотно і впевнено.

Нагадаємо, що міністра оборони покликали на зустріч із парламентарями у межах закритої робочої групи з питань нацбезпеки та оборони. Необхідність у ній виникла в контексті тривалої російської агресії та накопичення військ біля кордонів України.

Учора з цього приводу відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. За його результатами секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового.