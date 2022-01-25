КМІС: відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки
КМІС: відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
"Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи
"Газпром" заявив про історичний мінімум запасів газу в ПСГ Європи
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Зеленський записав звернення за підсумками засідання РНБО
Зеленський записав звернення за підсумками засідання РНБО
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков заявив про готовність зустрітися з міністром оборони Росії за умови участі міжнародних партнерів

Міністр оборони України також запевнив у повній готовності ЗСУ до оборони. 

Резніков заявив про готовність зустрітися з міністром оборони Росії за умови участі міжнародних партнерів
Міністр оборони Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про готовність зустрітися з російським колегою Сергієм Шойгу в рамках міжнародних перемовин та за участі партнерів.

Про це він повідомив у кулуарах парламенту після зустрічі з главами депутатських фракцій та груп 25 січня.

"Якщо раптом в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі чи на майданчику в Мюнхені за участю наших партнерів, міністрів оборони Сполучених Штатів, Обʼєднаного Королівства та Північної Ірландії, запропоновано зустрітися – я буду готовий зустрітися", – зазначив він.

Резніков запевнив, що Збройні сили Україні абсолютно укомплектовані, готові до виконання завдань, їхній морально-психологічно стан чудовий, озброєння достатньо, вони захищають державу грамотно і впевнено.

Нагадаємо, що міністра оборони покликали на зустріч із парламентарями у межах закритої робочої групи з питань нацбезпеки та оборони. Необхідність у ній виникла в контексті тривалої російської агресії та накопичення військ біля кордонів України.

Учора з цього приводу відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. За його результатами секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також