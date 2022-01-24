Резніков: нинішня ситуація на кордоні з РФ принципово не відрізняється від тої, що склалася навесні

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що нинішня ситуація на кордоні України з Росією принципово не відрізняється від тої, що склалася навесні минулого року, наразі напруження відбувається в інформаційному просторі.

Про це він заявив на засіданні фракції "Слуга Народу", повідомила речниця полтсили Юлія Палійчук у Telegram.

"Ситуація повністю контрольована, а Збройні сили України та інші силові відомства повністю готові до виконання своїх задач. Водночас наша держава отримує серйозну підтримку з боку зарубіжних партнерів", - наводить слова Резнікова Палійчук.

Нагадаємо, на тлі стягування Росією військ до українських кордонів Держдеп США довзолив американським дипломатам добровільно покинути Україну, а членам їхніх родин наказав поїхати примусово. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки".

Частину своїх дипломатів з України виводить і Великобританія.

МЗС України вважає це рішення передчасним і називає надмірною пересторогою.

Секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового.