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Резніков: нинішня ситуація на кордоні з РФ принципово не відрізняється від тої, що склалася навесні

"Ситуація повністю контрольована".

Резніков: нинішня ситуація на кордоні з РФ принципово не відрізняється від тої, що склалася навесні
Олексій Резніков
Фото: minre.gov.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що нинішня ситуація на кордоні України з Росією принципово не відрізняється від тої, що склалася навесні минулого року, наразі напруження відбувається в інформаційному просторі. 

Про це він заявив на засіданні фракції "Слуга Народу", повідомила речниця полтсили Юлія Палійчук у Telegram.

"Ситуація повністю контрольована, а Збройні сили України та інші силові відомства повністю готові до виконання своїх задач. Водночас наша держава отримує серйозну підтримку з боку зарубіжних партнерів", - наводить слова Резнікова Палійчук.

Нагадаємо, на тлі стягування Росією військ до українських кордонів Держдеп США довзолив американським дипломатам добровільно покинути Україну, а членам їхніх родин наказав поїхати примусово. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки".

Частину своїх дипломатів з України виводить і Великобританія. 

МЗС України вважає це рішення передчасним і називає надмірною пересторогою.

Секретар РНБО Олексій Данілов  за результатами засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив, що ситуація із безпекою в Україні є абсолютно контрольованою, у поточних подіях немає нічого нового.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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