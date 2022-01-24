"Слуга народу" обговорила питання можливої агресії з боку РФ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що одна з цілей Росії - це інформаційна та психологічна спецоперація, яка має на меті дестабілізацію ситуації в країні та сіяння негативних емоцій та паніки.

Про це він заявив за підсумками засідання фракції, передає кореспондент LB.ua.

"Відбулося засідання фракції... У нас звичайний порядок денний. Ми формуємо його, виходячи з двох пріоритетів... На першому місці - це питання можливої агресії з боку РФ. Та одночасно є питання великої хвилі коронавірусу, яку зараз прогнозують... Ми її бачимо. Станом на зараз у нас десь 8% депутатів нашої фракції "Слуга народу" хворіють на ковід. Багато. Воно прогресує. Тому порядок денний формувався, виходячи з цього", - заявив він.

Арахамія наголосив, що на фракції обговорили декілька законопроєктів. Зокрема, щодо сил національного спротиву про дозвіл використання стрілецької та мисливської зброї. Також розглянуті законопроєкти щодо змін умов карантину.

"Є інформація про наявне скупчення російських військ. Але з іншого боку - це інформаційна та психологічна спецоперація, яка має на меті дестабілізацію ситуації в країні та сіяння негативних емоцій та паніки. Тому необхідно працювати та зберігати спокій", - сказав він.

Голова фракції підкреслив, що станом на зараз ситуація на кордоні не відрізняється від весни минулого року. Керівництво Міноборони на засіданні фракції запевнило у контрольованості ситуації.

"З точку зору військової воно все краще, не гірше (ніж минулого). Але з точки зору інформаційної - воно в раз десять гірше. Нагнітання відбувається кожного дня. В цьому сутність інформаційно-психологічної спецоперації. Щоб українці почали зупиняти економічну активність. Хтось забирає депозити, хтось планує вивіз своїх родин, хтось намагається не купувати те, що планував. Дехто в компаніях скорочує плани на розвиток... Рік тому ми до цього не довели. Економіка працювала, було зростання ВВП. Тому зараз теж важливо зберігати спокій. Та позитивний настрій", - закликав він.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" ініціює проведення закритої робочої групи з питань національної безпеки і оборони за участі керівництва парламенту, міністра оборони України Олексія Резнікова, голови МЗС Дмитра Кулеби та очільників парламентських фракцій і груп.