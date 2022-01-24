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У Німеччині студент медуніверситету відкрив стрілянину в аудиторії, а потім застрелився

Четверо людей зазнали поранень, один із них у важкому стані.

У Німеччині студент медуніверситету відкрив стрілянину в аудиторії, а потім застрелився
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

В одній з аудиторій медичного факультету університету Гайдельберга в Німеччині нападник вчинив стрілянину. Це сталося вдень у понеділок, 24 січня. 

Чоловік був озброєний, ймовірно, рушницею. За даними поліції, внаслідок нападу є четверо поранених, один з них перебуває в тяжкому стані, передає DW.

Дещо згодом поліція повідомила, що нападник застрелився. 

За даними dpa, стрілець був студентом Гайдельберзького університету. За попередніми даними, він мав при собі кілька одиниць зброї.

Район, де розташовані переважно природознавчі факультети університету, оточений правоохоронцями. Втім, за даними джерел у поліції, правоохоронці виключають, що у нападника були спільники.

Як повідомляли, наприкінці грудня уУ Денвері (США) внаслідок стрілянини загинули щонайменше чотири людини. Ще кілька осіб отримали поранення, серед них – поліцейський.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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