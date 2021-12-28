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У Денвері під час масової стрілянини загинули щонайменше чотири людини

Мотиви нападника невідомі. 

У Денвері під час масової стрілянини загинули щонайменше чотири людини
Denver Post

У Денвері (США) в стрілянині загинули щонайменше чотири людини, ще кілька осіб отримали поранення.

Серед них – поліцейський, повідомляють CNN і Denver Post.

Чоловік, який відкрив вогонь, також загинув у перестрілці з поліцією. Його мотиви невідомі.

Зловмисник стріляв у людей у кількох локаціях. Спочатку на перетині вулиць Іст Фьорст Авеню та Бродвей він убив двох жінок і поранив чоловіка.

Потім стрілок перемістився в інше місце, до району парку Чісмен, і застрелив там чоловіка. Після цього він відкрив вогонь на перехресті Вест Сікс Авеню та Черокі стріт, біля кампусу лікарні. Під час цього епізоду ніхто не постраждав. 

Після цього поліція виявила авто підозрюваного. Між ним і правоохоронцями зчинилася стрілянина, але зловмисник втік у інший район. Після цього поліція отримала повідомлення про стрілянину всередині двох приміщень, одним із яких був готель Hyatt, де було поранено працівника. Під час стрілянини в цьому районі була поранена ще одна людина, остаточних даних про те, чи в лікарні змогли врятувати її життя, поки немає. 

Для Штатів за цей рік це вже 675 випадок масової стрілянини, внаслідок яких загинули або отримали поранення більше чотирьох людей.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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