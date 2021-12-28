У Росії заявили, що не планують операцію проти України, але "мають право" застосувати армію "для захисту росіян" за кордоном

Віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачьов заявив, що РФ не має наміру починати воєнну операцію проти України, але "має право оперативно використовувати збройні сили для захисту громалян Росії за кордоном у випадку нападу на них".

Таку заяву Косачьова цитує "Інтерфакс".

Представник країни-агресора продовжив риторику щодо "провокаторів всередині України".

"Жодним чином не передрікаю розвитку подій, просто нагадую цим провокаторами, що після того, як трапилася трагедія Цхинвала, у листопаді 2009 в Росії були внесені серйозні зміни в чинний федеральний закон "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використати Збройні сили РФ за кордоном", – заявив він.

Нагадаємо, Росія попри накопичення військ на кордонах спростовує наміри вторгнення в Україну і звинувачує НАТО в поганому впливі. Крім того, Кремль прямо заявив, що вимагає юридичних гарантій того, що НАТО "не розшириться на схід", – себто не зробить Україну частиною Альянсу. Путін назвав це "червоними лініями" для Росії.

Байден у відповідь на це сказав, що жодні "червоні лінії" він не приймає.

Україна разом із партнерами розробляє санкційний механізм для стримування Росії від нової агресії. Держава наголошує, що йтиме дипломатичним шляхом, але закликає членів ЄС і НАТО у випадку вторгнення вжити максимально жорстких санкцій проти агресора.