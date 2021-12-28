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Лукашенко знову поїхав у Росію на зустріч із Путіним

Він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД.

Лукашенко знову поїхав у Росію на зустріч із Путіним
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, знову приїхав до Російської Федерації.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Сьогодні, 28 грудня, Лукашенко в Санкт-Петербурзі візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД.

"Лідери країн підіб'ють підсумки головування Білорусі у Співдружності у 2021 році, обміняються думками щодо вирішення спільних актуальних проблем, обговорять подальші заходи щодо підвищення ефективності співробітництва та соціально-економічного розвитку країн СНД. Майбутня зустріч знаменна ще й тим, що у грудні виповнилося 30 років від дня створення СНД", - йдеться в повідомленні.

На 29 грудня заплановано зустріч Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним. Зазначається, що вони обговорюватимуть актуальні питання білорусько-російської співпраці.

Програму заходів під час візиту Лукашенко та Путін обговорили 25 грудня під час телефонної розмови.

Нагадаємо, в 2019 році Путін та Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд. У вересні 2020 прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на зустрічі з Лукашенком заявив про досягнення прогресу щодо цього питання.

2 квітня 2021 року  президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах. Президент США запевнив, що Штати не залишать Україну без підтримки. У цей же час Путін зателефонував  Лукашенкові і обговорив з ним "зовнішні загрози з західного напрямку". 

Після цього Лукашенко декілька раз їздив у Росію на зустріч із Путіним.

У листопаді Лукашенко дав гучне інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісельову, в якому сказав, що Білорусь буде на стороні Росії у випадку війни з Україною. У цьому ж інтерв'ю Лукашенко назвав Крим російським де-факто і де-юре, чим, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "спалив усі мости у відносинах з Україною".

На початку грудня Лукашенко заявив, що Росія не збирається нападати на Україну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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