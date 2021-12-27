​Із Конституції Білорусі планують прибрати без'ядерний і нейтральний статус

Кількість президентських термінів обмежать, але тільки з наступних виборів.

Із тексту Конституції Білорусі планують прибрати без'ядерний і нейтральний статус.

Про це свідчить текст поправок, які планують винести на референдум у другій половині лютого. Їх опублікували на сайті Олександра Лукашенка в понеділок.

У чинній редакції основного закону Білорусі прописана мета зробити державу нейтральною, а її територію - без'ядерною зоною. Замість цього в Конституції буде сказано, що Республіка Білорусь "виключає військову агресію зі своєї території проти інших держав".

Проєкт передбачає часткове обмеження президентської влади. Зокрема, одна людина не зможе займати посаду більше двох термінів. Ці обмеження набудуть чинності лише "з дня вступу на посаду новообраного президента".

Олександр Лукашенко був президентом п'ять термінів підряд, а легітимність нинішнього шостого терміну не визнається Європейським Союзом, США, Великобританією, Україною та низкою інших держав.

У випадку ухвалення змін до Конституції, Лукашенко зможе обратися ще двічі, а потім отримати недоторканість, оскільки людину, яка залишила посаду президента, не можна буде притягти "до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку із здійсненням ним президентських повноважень". І крім того, за ним довічно резервується місце у верхній палаті парламенту.

Водночас для заняття посади президента пропонується встановити більш високий віковий ценз (40 років замість 35) та ценз осілості (20 років замість 10).

Президентська каденція в Білорусі у випадку прийняття цієї Конституції збільшиться з чотирьох до п'яти років. Так само збільшиться термін повноважень парламенту Білорусі.

Новий проєкт Конституції передбачає створення нових Всебілоруських народних зборів, які матимуть право усунути президента з посади за певних умов.

З-поміж іншого в Конституції Білорусі хочуть прописати шлюб як "союз жінки та чоловіка", а одним із обов'язків громадянина встановити "прояв патріотизму, збереження історичної пам'яті про героїчне минуле білоруського народу".

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська виступила категорично проти ухвалення цих змін.

"Режим намагається обмежити права людей, підсовуючи документ, який розроблявся потай від народу. У ньому Лукашенко намагається прописати собі імунітет від кримінального переслідування, повноваження позбавляти білорусів громадянства і призначити нове Політбюро в особі ВНЗ, які ніким не обираються. На «референдумі» щодо ухвалення цих правок від людей потрібна лише сліпа покора, співучасть або як мінімум – апатія та мовчазна згода", - йдеться в заяві Тихановської.

Вона закликала людей не мовчати, а прийти на референдум та проголосувати "проти"

Нагадаємо, що Лукашенко доручив підготувати проєкт нової Конституції після масових протестів у 2020 року, пов'язаних з фальсифікаціями на виборах президента.

За даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко набрав 80% голосів, а його конкурентка Світлана Тихановська - тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. Альтернативний підрахунок голосів виборців, який проводили за допомогою спеціальної інтернет-платформи, засвідчив, що Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі