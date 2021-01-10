Лукашенко говорить про нову конституцію Білорусі, яку опозиція назвала фейком

Проєкт “нової Конституції Білорусі” підготують до кінця 2021 року.
Про це заявив Олександр Лукашенко, пише Інтерфакс.
"І тоді на референдумі люди визначать, бути новій конституції чи не бути", – сказав він.
Коли відбудеться цей “референдум” – буде оголошено на Всебілоруських народних зборах.
"До кінця не сформовані основні пропозиції щодо змін... я визначив деякі – про перерозподіл повноважень, про партійне будівництво”, – додав Лукашенко.
Водночас лідер опозиційного руху Білорусі, екс-кандидатка у президенти країни Світлана Тихановська написала у своєму Телеграм-каналі, що “у Білорусі може бути прийнята тільки одна нова Конституція – народна”.
“Писати і обговорювати її буде народ. А людина, що опустився до терору щодо білорусів, ніякого відношення до головного закону країни не має. У 2020-му ми заявили, що не вважаємо його президентом. Значить ми не приймемо ніяких його фейків замість Конституції, ніяких таємних зібрань і інсценованих референдумів, і вже точно - ніяких нових законів, поки він утримує пост за допомогою зброї”, – написала вона.
Нові вибори і народний референдум щодо нової Конституції мають відбутися до кінця 2021 року і без Лукашенка, зауважила Тихановська.
Найближчим часом її Офіс представить пропозиції щодо проєкту Конституції, які будуть відкриті для обговорення.
Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.
Акції протесту супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували.