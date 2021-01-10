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Знайдено "чорні скриньки" літака, що розбився в Індонезії (оновлено)

Дайвери також знайшли уламки літака та одяг жертв.

Знайдено "чорні скриньки" літака, що розбився в Індонезії (оновлено)

Під час пошукової операції у Яванському морі водолази знайшли уламки літака авіакомпанії Sriwijaya Air, який потрапив в авіакатастрофу в Індонезії.

Про це інформує Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

Уламки авіасудна виявили на глибині приблизно 23 метри.

На деяких з уламків вказано реєстраційний номер літака, повідомив командувач збройними силами Індонезії Хаді Тьяджанто.

"Ми отримали звіт від команди водолазів, у якому зазначено, що видимість у воді була гарною, що дозволило знайти низку фрагментів літака", – сказав Тьяджанто.

Додамо, участь в рятувальній операції беруть десятки суден, зокрема чотири бойові кораблі військово-морських сил і літаки.

Оновлення 13:10. Як повідомили у AFP News, пошукова група встановила місцезнаходження двох "чорних скриньок" індонезійського літака.

Їх місце розташування визначили за сигналами від самописців.

Дайвери також знайшли частини тіл та одяг жертв.

За словами авіаційного аналітика з Джакарти Джеррі Соєджатмана, серед можливих причин катастрофи можуть бути погана погода, помилка пілота або технічна проблема з літаком.

“Але ще рано робити висновки”, –сказав він.

Нагадаємо, 9 січня літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який вилетів зі Джакарти, впав у Яванське море.

На борту літака перебувало 62 особи – 50 пасажирів, серед них 10 дітей, і 12 членів екіпажу.

Зв’язок з літаком було втрачено через чотири хвилини після вильоту.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що за попередньою інформацією українців серед пасажирів не було.

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