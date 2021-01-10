Знайдено "чорні скриньки" літака, що розбився в Індонезії (оновлено)

Під час пошукової операції у Яванському морі водолази знайшли уламки літака авіакомпанії Sriwijaya Air, який потрапив в авіакатастрофу в Індонезії.
Про це інформує Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.
Уламки авіасудна виявили на глибині приблизно 23 метри.
На деяких з уламків вказано реєстраційний номер літака, повідомив командувач збройними силами Індонезії Хаді Тьяджанто.
"Ми отримали звіт від команди водолазів, у якому зазначено, що видимість у воді була гарною, що дозволило знайти низку фрагментів літака", – сказав Тьяджанто.
Додамо, участь в рятувальній операції беруть десятки суден, зокрема чотири бойові кораблі військово-морських сил і літаки.
Оновлення 13:10. Як повідомили у AFP News, пошукова група встановила місцезнаходження двох "чорних скриньок" індонезійського літака.
Їх місце розташування визначили за сигналами від самописців.
#UPDATE Authorities have pinpointed the location of two black boxes from a crashed Indonesian jet, they said Sunday, referring to cockpit voice and flight data recorders that could help explain why the aircraft went down near #Jakarta with 62 aboard https://t.co/oWyHX6TBwu #SJ182— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021
Дайвери також знайшли частини тіл та одяг жертв.
#UPDATES Divers pull body parts, wreckage and clothing from waters off Indonesia's capital Jakarta, as the military locates a signal it hopes would lead to the wreckage of a jet that crashed with 62 people on board https://t.co/jYesvCu49h pic.twitter.com/FVts9BpTPR— AFP News Agency (@AFP) January 10, 2021
За словами авіаційного аналітика з Джакарти Джеррі Соєджатмана, серед можливих причин катастрофи можуть бути погана погода, помилка пілота або технічна проблема з літаком.
“Але ще рано робити висновки”, –сказав він.
Нагадаємо, 9 січня літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який вилетів зі Джакарти, впав у Яванське море.
На борту літака перебувало 62 особи – 50 пасажирів, серед них 10 дітей, і 12 членів екіпажу.
Зв’язок з літаком було втрачено через чотири хвилини після вильоту.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що за попередньою інформацією українців серед пасажирів не було.